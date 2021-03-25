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Станцию Москва-Товарная-Павелецкая переименуют
Фото: mos.ru

Станцию Москва-Товарная-Павелецкая переименуют

Ксения Монахова

Город
Станция «Москва-товарная-Павелецкая»Карта всех событий

С 15 апреля станция Москва-Товарная-Павелецкая Московской железной дороги (МЖД) будет носить название Дербеневская. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в пресс-службе магистрали.

— С 15 апреля остановочный пункт Павелецкого направления станет называться Дербеневская, — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое же название носят находящиеся рядом улица и набережная. Кроме того, станция является одной из старейших на Павелецком направления МЖД, которую построили одновременно с Павелецким вокзалом в 1900 году.

В 2018 году на ней была завершена грузовая деятельность. На сегодняшний день станция используется только для обслуживания пассажиров, ежедневный поток которых составляет около 500 человек, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Павелецкое направление МЖДновое названиеМЖД
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