Остановку на севере Москвы переименуют в честь 8 Марта

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Россия, Москва, Северный административный округ, улица 8 Марта Карта всех событий

Столичную остановку общественного транспорта «Улица 8 Марта» переименуют на один день в честь Международного женского дня. Об этом сообщила заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Юлия Темникова в пятницу, 5 марта.

Остановка получит временное название «8 Марта». Темникова выразила уверенность в том, что это будет приятно женщинам, сообщает РИА Новости.

Остановка «Улица 8 Марта» расположена на севере Москвы, неподалеку от станции метро «Аэропорт».

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