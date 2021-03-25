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Инвестпортал Москвы и сервис видеоприема вошли в топ-20 международной премии
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Инвестпортал Москвы и сервис видеоприема вошли в топ-20 международной премии

Виктория Родимкина

Город

Два столичных проекта — «Инвестиционный портал Москвы» и «Сервис видеоприема граждан Госинспекции по недвижимости» — вошли в топ-20 номинантов престижной премии «Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества» (World Summit On The Information Society). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиционный портал был запущен почти семь лет назад. На платформе представлены 30 онлайн-сервисов для предпринимателей, с помощью которых представители бизнеса могут получать актуальную информацию о торгах, участвовать в проектах, формировать заявки на получение выплат от правительства.

Проект видеоприема граждан стартовал в декабре 2020 года. Подать заявку на видеоприем могут люди, ранее письменно обращавшиеся в ведомство, получившие ответ на свое обращение, и при этом планирующие продолжить обсуждение вопроса в рамках затронутой темы.

Оба проекта реализованы совместно со столичным департаментом информационных технологий. На сайте премии открыто голосование, которое продлится до 31 марта. Победитель будет определен в каждой из 18 категорий на форуме в Женеве.

Читайте также: Пятнадцать цифровых проектов Москвы вышли в финал международной премии WSIS Prizes

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