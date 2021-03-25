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Организатор «Бессмертного полка» раскрыл подробности проведения акции в 2021 году
Фото: Вечерняя Москва

Организатор «Бессмертного полка» раскрыл подробности проведения акции в 2021 году

Виктория Родимкина

Общество

В 2021 году акцию «Бессмертный полк» планируют провести как в очном формате, так и онлайн. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской в четверг, 25 марта.

По его словам, итоговое решение примут в зависимости от развития ситуации с коронавирусом в стране в мае. В прошлом году традиционное шествие по улицам городов России не состоялось из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Артем Хуторской отметил, что «Бессмертный полк онлайн» почти готов к запуску, сообщает РИА Новости.

— Как бы ни сложилась обстановка — позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам и готовимся в полную силу, — сказал он.

В День Победы с 2012 года во многих городах проходили шествия, во время которых люди несли снимки своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Акция, получившая название «Бессмертный полк», призвана сохранять память о поколении того времени.

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«Бессмертный полк»День Победыакции
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