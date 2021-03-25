Лжепродавцы постельного белья похитили у пожилой москвички драгоценности

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Россия, Москва, Перуновский переулок Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении 85-летней жительницы столицы, в жилище которой злоумышленники попали под видом продавцов постельного белья. Инцидент произошел в Перуновском переулке. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Установлено, что мошенники выследили пожилую женщину на улице, когда та шла в магазин за продуктами. Они предложили пенсионерке приобрести у них комплект постельных принадлежностей по низкой цене. Доверчивая москвичка согласилась и пригласила их домой. Попав в квартиру женщины, подозреваемые начали требовать у нее ювелирные изделия, которые она им показала. В итоге мужчины похитили драгоценности и скрылись. Как уточнили в ведомстве, ущерб составил 50 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых по горячим следам в Подмосковье. Ими оказались 22-летний и 27-летний приезжие. Правоохранители обнаружили у задержанных часть похищенного. Остальные украшения они успели сбыть, а деньги потратить.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Решения суда подозреваемые будут дожидаться под стражей.

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