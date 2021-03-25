Астролог рассказала, что ждет знаки зодиака 26 марта

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Луна перешла в разумный зодиакальный знак Девы. Благодаря этому получится слегка остудить многие горячие головы. Важно прислушиваться к критическому мнению других. Кроме того, человек должен быть строже к себе. Если следовать этим советам астролога Надежды Сташиной, то удастся прожить правильно и спокойно пятницу, 26 марта.

По мнению эксперта, этот день хорош для доскональной проверки цифр и документов. При этом ко всему, что говорят окружающие надо относиться с некоторым недоверием. Лучше проверять полученную информацию. Если именно в эту пятницу человек почувствует даже самые незначительные недомогания, то ему нужно сменить образ жизни. В любом случае 26 марта нужно соблюдать диету. Удачу сулит покупка медицинской техники и гаджетов, которые должны облегчить домашний труд.

Согласно гороскопу астролога Надежды Сташиной, для Овнов пятница будет утомительной и суетливой. На этом фоне может произойти множество мелких событий, которые принесут радость. В свою очередь, для Тельцов 26 марта станет спокойным и хорошим днем. Им легко удастся планировать и исполнять задуманное. Близнецы же проявят себя с лучшей стороны, потому что у них появится повод блеснуть собственными знаниями, удалью и умениями.

Ракам будут мешать слабые черты их характера. Однако при большом желании они сумеют преодолеть свои недостатки. Львов ожидают неожиданности в той части жизни, которую они считали так называемой тихой гаванью. Все неожиданно придет в движение. Если Девам хочется больше свободы, то они должны использовать по максимуму этот день. Они могут диктовать свои правила и перепоручать все тягостные работы кому-то другому.

Весов ждет некая конфликтная ситуация. Она должна указать им на слабые стороны оппонента. События дня для Скорпионов можно описать поговоркой: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Стрельцы 26 марта будут способны на яркую и неожиданную импровизацию.

Интересные и интригующие встречи пятница сулит Козерогам. Собственным рекомендовано заняться Водолеям, отмечает «Мир 24». Можно почитать медицинскую литературу или просмотреть соответствующие профессиональные сайты. Представители этого знака зодиака могут скорректировать собственное питание. Рыбам предстоит с достоинством ответить тем, кто усомнится в их компетентности или осведомленности. Важно дать спокойную реакцию, но обратить внимание на сказанное.

Источник: «Мир 24»

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