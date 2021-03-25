Дробыш спрогнозировал результаты России на Евровидении

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Продюсер Виктор Дробыш ответил на вопрос, какое место займет Россия на Евровидении в 2021 году.

— Нас поддержать братья, я думаю, во второй десятке будем гарантировано. Это ни в коей мере не унижает Манижу, такая же история как у меня в свое время с Подольской – мы не туда попали. Можно долго рассказывать о судьбе женщины, о счастье, несчастье. Это никого не волнует, — считает продюсер.

Он добавил, что песня Манижи ему не понравилась, потому что она должна произвести сиюминутное впечатление, но на него не произвела, «и, судя по всему, много на кого не произвела». По словам продюсера, выигрывают или самые горлопанистые, либо фрики.

Однако Дробыш добавил, что у Манижи интересный творческий багаж. Кроме того, ее выделяет Николай Носков, «а заслужить его любовь сложнее всего».

Видео опубликовано на YouTube.

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