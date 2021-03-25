Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более 12,5 тысячи человек задействуют в параде Победы на Красной площади
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более 12,5 тысячи человек задействуют в параде Победы на Красной площади

Виктория Родимкина

Город

В параде Победы на Красной площади задействуют свыше 12,5 тысячи человек, а также 190 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 25 марта.

По его словам, в состав колонн включили 35 образцов новой и модернизированной техники.

— В военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов, — сказал министр.

Сергей Шойгу уточнил, что благодаря своевременным мерам удалось не допустить распространение коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. Этому способствовало соблюдение специальных требований — к репетициям и тренировкам допускаются только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Министр обороны РФ добавил, что подготовка к мероприятию в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «идет полным ходом», сообщает Интерфакс.

Читайте также: Организатор «Бессмертного полка» раскрыл подробности проведения акции в 2021 году

Красная площадьпарад ПобедыДень Победы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте