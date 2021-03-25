Более 12,5 тысячи человек задействуют в параде Победы на Красной площади

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В параде Победы на Красной площади задействуют свыше 12,5 тысячи человек, а также 190 единиц техники. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в четверг, 25 марта.

По его словам, в состав колонн включили 35 образцов новой и модернизированной техники.

— В военном параде в Москве планируется задействовать более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, 76 летательных аппаратов, — сказал министр.

Сергей Шойгу уточнил, что благодаря своевременным мерам удалось не допустить распространение коронавируса среди военнослужащих парадных расчетов. Этому способствовало соблюдение специальных требований — к репетициям и тренировкам допускаются только те, кто прошел вакцинацию от коронавируса.

Министр обороны РФ добавил, что подготовка к мероприятию в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне «идет полным ходом», сообщает Интерфакс.

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