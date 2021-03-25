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Психологи научили московских школьников грамотно распределять свое время
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Психологи научили московских школьников грамотно распределять свое время

Марьяна Шевцова

Город

Специалисты Городского психолого-педагогического центра провели коуч-сессию для московских школьников, посвященную прокрастинации, сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Ребята научились грамотно распределять свои силы и время и не откладывать дела на потом. Мероприятие прошло онлайн в рамках проекта «Классный час с ГППЦ».

На тренинге ребята на примере кинофильмов и мультфильмов определили признаки прокрастинации, продумали эффективные стратегии борьбы с ней, выявили «пожирателей времени» и убедились, что каждое дело имеет свою степень важности.

— Технологии, полученные школьниками на коуч-сессии, позволят им научиться управлять своими эмоциями, грамотно распределять ресурсы организма, чтобы эффективно справляться с самыми разными задачами, в том числе при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, — отметила педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Евгения Васильева.

Коуч-сессии для подростков проводятся два раза в месяц в онлайн-формате. Подробнее о них можно узнать на сайте центра в разделе «Образовательным организациям» в интерактивной циклограмме.

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