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Серпентолог объяснил, можно ли высасывать яд после укуса гадюки
Фото: pixabay.com

Серпентолог объяснил, можно ли высасывать яд после укуса гадюки

Елена Фролова

Здоровье

Гадюки, которые обитают в средней полосе, обладают не самым смертоносным ядом. Однако если человеку, укушенному данным пресмыкающимся, оказать неправильную первую помощь, то его состояние может ухудшиться. Как этого не допустить, рассказал доктор биологических наук, герпетолог и серпентолог Владимир Черлин.

— Сам по себе яд гадюки для взрослого человека не настолько опасен, как яд южных ядовитых змей или гадюки на Кавказе. Хотя, конечно, всегда следует учитывать индивидуальные особенности, — отметил Владимир Черлин.

Он пояснил, что некоторые люди особенно остро реагируют на вещества, содержащиеся в яде гадюки. У них могут возникать аллергические реакции и даже анафилактический шок. Помимо этого, эксперт подчеркнул, что яд представляет большую опасность для детей. Повышенным будет риск и для представителей серебряного возраста.

По словам серпентолога, ни в коем случае нельзя накладывать жгут на укушенную конечность. Это лишь усугубит ситуацию, отмечает «Радио 1».

— Еще часто советуют высасывать яд, но это не имеет особого смысла. Весь его все равно не высосать, а даже мизерные остатки будут оказывать отравляющее действие, — добавил Владимир Черлин.

Он пояснил, что без чужой помощи с ядом справится только сильный организм. При этом во избежание неприятностей человека, укушенного гадюкой, все равно нужно доставить в больницу.

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