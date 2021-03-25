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«Прожить на такие деньги невозможно»: Ефим Шифрин назвал размер своей пенсии
Фото: Youtube.com

«Прожить на такие деньги невозможно»: Ефим Шифрин назвал размер своей пенсии

Полина Долганова

Звезды

Юморист и актер Ефим Шифрин рассказал, сколько получает на пенсии. На данный момент эта сумма составляет 13 тысяч рублей.

По словам артиста, он мог бы получать 30 тысяч рублей в месяц, если бы не отказывался от звания народного артиста России.

— Она у меня просто на книжке копится, что еще с ней делать? Идет в общий счет трат. Прожить на такие деньги, понятное дело, в Москве невозможно, — поделился актер в интервью изданию StarHit.

Напомним, ранее о своих доходах рассказал артист Александр Панкратов-Черный. По его словам, в месяц он получает 44 тысячи рублей. Этих денег ему хватает в основном на еду.

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звездыпенсияЕфим Шифрин
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