Интернет-мошенники похищали у москвичей деньги, предлагая решить их квартирный вопрос

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Столичные полицейские задержали участников группы, которые подозреваются в хищении денег граждан под предлогом оказания содействия в подготовке документов на недвижимость. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Установлено, что подозреваемые размещали объявления в интернете, где предлагали помочь оформить договоры социального найма, которые якобы открывали возможность для дальнейшей приватизации квартир. Своих потенциальных клиентов они заверяли, что имеют такую возможность благодаря связям в столичных органах власти. После оплаты услуг злоумышленники пропадали.

Правоохранители задержали предполагаемого организатора, которой оказалась местная жительница, а также еще одного активного участника группы. Уточняется, что во время обысков в местах их жительства обнаружили договоры купли-продажи, доверенности, досудебные соглашения и расписки в получении денежных средств.

Жертвами мошенников стали как минимум три человека. Общий ущерб составил более трех миллионов рублей, отмечается в сообщении. В отношении подозреваемых возбудили дело по статье «Мошенничество». Решение суда они будут дожидаться под стражей.

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