Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Торговца японским метательным оружием задержали в центре столицы
Фото: kaex0r / CC BY 2.0

Торговца японским метательным оружием задержали в центре столицы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 42 Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали в центре Москвы торговца старинными предметами. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как уточняется в сообщении, 35-летний задержанный пытался продать старинный предмет, который конструктивно схож с сюрикеном (японское метательное оружие — прим. «ВМ»). Сотрудники полиции задержали его на месте преступления, по адресу улица Золоторожский Вал, дом 42.

По данному факту проводится проверка.

Читайте также: Московский таксист получил от клиента поддельную пятитысячную купюру

задержаниестаринное оружиеполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте