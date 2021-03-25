Торговца японским метательным оружием задержали в центре столицы
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 42 Карта всех событий
Сотрудники полиции задержали в центре Москвы торговца старинными предметами. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как уточняется в сообщении, 35-летний задержанный пытался продать старинный предмет, который конструктивно схож с сюрикеном (японское метательное оружие — прим. «ВМ»). Сотрудники полиции задержали его на месте преступления, по адресу улица Золоторожский Вал, дом 42.
По данному факту проводится проверка.
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