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Московский таксист получил от клиента поддельную пятитысячную купюру
Фото: Вечерняя Москва

Московский таксист получил от клиента поддельную пятитысячную купюру

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Комсомольский проспект, 28 Карта всех событий

Водитель такси сообщил в полицию, что один из клиентов расплатился с ним пятитысячной купюрой, которая имела признаки подделки. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как утверждает таксист, подозрительную купюру он получил от пассажира, которого доставил по адресу Комсомольский проспект, дом 28. Заподозрив неладное, водитель автомобиля проследовал за клиентом, который направился в цветочный магазин. Догнав пассажира, таксист потребовал объяснений. В ответ на это мужчина достал нож и, угрожая им, скрылся в неизвестном направлении.

В ведомстве уточнили, что купюру направили на экспертизу, которая оценит ее подлинность. По данному факту правоохранители проводят проверку.

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