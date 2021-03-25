Мужчина лишился более миллиона рублей в пекарне в центре столицы

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Россия, Москва, Лесная улица, 7 Карта всех событий

Посетитель кафе в Тверском районе Москвы опрометчиво оставил без присмотра свою сумку, в которой находилась крупная сумма денег. В итоге мужчина недосчитался более 1,2 миллиона рублей. Об этом в четверг, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, 45-летний мужчина пришел в кафе-пекарню на улице Лесной, дом 7, с другом. Вместе с верхней одеждой он повесил на вешалку и сумку, в которой лежали два конверта с деньгами. В одном находилось 500 тысяч рублей, а в другом — 1000 долларов.

После этого приятели расположились за столиком. Пострадавший отметил, что вешалка с одеждой не выпадала из его поля зрения. Когда мужчина решил достать из сумки кошелек, то не обнаружил в ней вышеупомянутых конвертов. Молодой человек сразу вызвал сотрудников полиции.

В показаниях мужчина сообщил, что не обратил внимания, кто сидел за соседними столиками. Он рассказал, что последний раз видел конверты в сумке дома, оттуда он добирался до кафе на собственном автомобиле. По его словам, с приятелем он встретился на входе, но тот ничего не знал о деньгах.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хищение в особо крупных размерах».

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