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Участника нападения на псковских десантников в 2000 году задержали в Москве
Фото: teplystan.mos.ru

Участника нападения на псковских десантников в 2000 году задержали в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия

В столице задержали участника нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году, когда погибли 84 человека. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ в четверг, 25 марта.

— Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении уроженца Чеченской Республики Арбинина Германа, не понесшего за это уголовного наказания… Арбинин задержан в Москве, — говорится в сообщении.

Задержанному планируется предъявить обвинение по трем статьям — о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов.

По данным Следственного комитета РФ, Арбинин являлся членом банды Шамиля Бассаева. Следствие будет настаивать о его заключении в СИЗО.

Других участников нападения 2000 года на псковских десантников разыскивают.

СПРАВКА «ВМ»

Нападение боевиков в Чечне в 2000 году на Псковский десантный батальон получило название Бой у высоты 776. В результате погибли 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В марте 2000 года было возбуждено уголовное дело, в рамках которого была установлена причастность 26 человек к участию в боях на стороне боевиков. Четырнадцать человек уже были осуждены.

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