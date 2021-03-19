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ФСБ задержала 14 участников украинского радикального сообщества «МКУ»
Фото: teplystan.mos.ru

ФСБ задержала 14 участников украинского радикального сообщества «МКУ»

Виктория Родимкина

Происшествия

Федеральная служба безопасности России задержала 14 сторонников украинского неонацистского сообщества «М.К.У», лидер которого в 2020 году планировал устроить теракты в РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 19 марта.

У задержанных нашли множество нацистских материалов, холодное оружие, инструкции для изготовления самодельных бомб и огнестрельного оружия.

Во время допроса подозреваемые рассказали, что их группа была образована в 2019 году под «идеологическим воздействием» украинца Егора Краснова, который использовал в интернете псевдоним Егор Яковлев.

Он и его сторонники начали пересылать в Россию из Киева и Харькова инструкции по совершению массовых убийств и других преступных акций.

— Подготовка к ним велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур, — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе также пояснили, что в качестве демонстрации «приверженности нацистской идеологии» члены группировки сжигали копию Знамени Победы, сообщает РИА Новости.

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