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Двоих мужчин обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ в Калининграде
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Двоих мужчин обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ в Калининграде

Никита Абрамов

Происшествия

В Калининграде двоих мужчин 55 и 58 лет обвиняют в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 11 февраля 2021 года дали взятку в размере 500 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов США сотруднику УФСБ России по Калининградской области. Взамен обвиняемые намеревались добиться покровительства правоохранительных органов для одной из местных фирм.

Сотрудник от взятки отказался. Обвиняемых задержали 12 февраля при попытке покинуть Калининградскую область. На данный момент они находятся под домашним арестом.

В отношении двоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

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взяткаКалининградСледственный комитет РФ
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