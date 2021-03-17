Лыжницу Анну Орловскую отправили под домашний арест за продажу наркотиков

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Кунцевский суд Москвы отправил чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую под домашний арест. Об этом в среду, 17 марта, сообщил пресс-секретарь суда.

Известно, что спортсменку отправили под домашний арест по делу о продаже героина.

Арест лыжницы продлится до 15 мая 2021 года.

Напомним ранее правоохранительные органы задержали 26-летнюю девушку. Полицейские при проверке обнаружили у нее семь свертков с героином, которые лыжница купила накануне у неизвестного для дальнейшего сбыта.

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