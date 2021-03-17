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Лыжницу Анну Орловскую отправили под домашний арест за продажу наркотиков
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Лыжницу Анну Орловскую отправили под домашний арест за продажу наркотиков

Никита Абрамов

Происшествия

Кунцевский суд Москвы отправил чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую под домашний арест. Об этом в среду, 17 марта, сообщил пресс-секретарь суда.

Известно, что спортсменку отправили под домашний арест по делу о продаже героина.

Арест лыжницы продлится до 15 мая 2021 года.

Напомним ранее правоохранительные органы задержали 26-летнюю девушку. Полицейские при проверке обнаружили у нее семь свертков с героином, которые лыжница купила накануне у неизвестного для дальнейшего сбыта.

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