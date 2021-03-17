Следователя полиции и столичного адвоката задержали по подозрению в коррупции

Фото: СК РФ

Старшего следователя и московского адвоката задержали по подозрению в коррупции. Об этом в среду, 17 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствием установлено, что в марте 2021 года старший следователь по особо важным делам 13-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Москве вошел в сговор с адвокатом в целях получения взятки в пять миллионов рублей. Незаконное вознаграждение они планировали получить за непривлечение некоторых граждан к уголовной ответственности.

Подозреваемых задержали в момент получения денег. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере» и «Получение взятки в особо крупном размере».

Читайте также: Подозреваемого в убийстве уроженца Санкт-Петербурга заключили под стражу на два месяца