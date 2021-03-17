Подозреваемого в убийстве уроженца Санкт-Петербурга заключили под стражу на два месяца

Фото: Пресс-служба Никулинского районного суда

Россия, Москва, улица Довженко Карта всех событий

Уроженца Санкт-Петербурга, которого подозревают в убийстве мужчины, заключили под стражу на два месяца, до 16 мая 2021 года. Об этом рассказал пресс-секретарь Никулинского районного суда города Москвы.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 16 марта, возле жилого дома на улице Довженко. Мужчина напал на прохожего, избив его ногами, а затем молотком по голове. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

Близкий друг подозреваемого Валентин Антипов (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ») рассказал «ВМ», что до 17 лет парень был обычным подростком, затем он (подозреваемый — прим. «ВМ») начал увлекаться криминальной субкультурой АУЕ*, наркотиками, а также начал вести дворовый образ жизни.

Видео: Пресс-служба Никулинского районного суда

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В среду, 17 марта, суд арестовал злоумышленника до 16 мая 2021 года.

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