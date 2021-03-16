«Жизнь под откос»: друг рассказал о петербуржце, забившем молотком прохожего в Москве

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Россия, Москва, улица Довженко Карта всех событий

В Москве приезжий из Санкт-Петербурга напал на прохожего и забил его молотком до смерти. По данным СМИ, молодой человек объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма.

Инцидент произошел ночью 16 марта вблизи жилого дома на улице Довженко. Как сообщили в столичном управлении Следственного комитета России, злоумышленник нанес жертве множественные удары ногами и молотком в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый задержан, им оказался уроженец Петербурга 24-летний Никита В. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как рассказал корреспонденту «Вечерей Москвы» близкий друг подозреваемого Валентин Антипов (имя и фамилия изменены — прим. «ВМ»), с задержанным они дружили с детства, играли в одной команде по американскому футболу. По словам собеседника «ВМ», до 17 лет парень был обычным подростком, затем он начал увлекаться криминальной субкультурой АУЕ*, вел дворовый образ жизни и подсел на наркотики:

— И так постепенно его жизнь начала идти под откос. Никита начал воровать, выносить предметы из дома, похищать технику. У него даже есть судимость за кражу.

Помимо пагубных увлечений, у молодого человека был бурный нрав, вспомнил Валентин:

— Он был очень конфликтный, даже у меня с ним были потасовки, мог проявлять агрессию. Но в окружении друзей был очень доброжелательным парнем. Сразу даже не скажешь, что он способен на агрессию.

Собеседник «Вечерней Москвы» подчеркнул, что из-за асоциального поведения и увлечения запрещенными веществами Никиту выгнали из команды.

— Более десяти лет мы занимались американским футболом, играли в одной команде, дружили близко. Он вел здоровый образ жизни, был увлечен спортом. Но, когда в его жизнь пришли наркотики, он начал вести себя неадекватно. И два года назад было принято решение исключить его из команды. После этого мы с ним перестали общаться. Лишь от общих знакомых слышал какие-то новости о нем.

Фото: instagram/vorob_

Несмотря на буйный характер и наркоманию, Никита никогда ранее не нападал на людей, заметил Валентин:

— Новость о том, что Никита набросился на этого мужчину, подумав, что он ведьма, меня, честно говоря, шокировала. Ведь он не просто напал, а убил его. Мне кажется, что он просто поймал белку из-за наркоты, что и стало причиной совершенного преступления.

Молодой человек рос в благополучной семье, ни у кого из родителей не было пагубных привычек, сказал Антипов. Однако родные, по его словам, предоставляли парню много свободы:

— Грубо говоря, он творил, что хотел. Многое ему сходило с рук.

Собеседник «ВМ» добавил, что родные знали об увлечениях парня, но так и не предприняли попыток помочь ему и направить к специалисту.

*17 августа 2020 Верховный суд РФ признал движение АУЕ экстремистским.

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