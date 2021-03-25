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Тима Белорусских признал свою вину по делу о наркотиках
Кадр из клипа Тимы Белорусских «Витаминка»

Тима Белорусских признал свою вину по делу о наркотиках

Полина Долганова

Звезды

Дело в отношении музыканта Тимы Белорусских об обороте наркотиков направлено в суд. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

— Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме, — говорится в сообщении.

22-летний певец был задержан 6 января в помещении одного из минских игровых клубов. По данным Следственного комитета, при личном обыске у него нашли гашиш массой 0,4 грамма. Также у него было изъято вещество белого цвета массой 0,03 грамма, которое, согласно заключению экспертизы, оказалось амфетамином.

В марте СК Белоруссии завершил расследование дела о незаконном обороте наркотиков без цели сбыта в отношении Белорусских и его знакомого и передал его в прокуратуру. Прокурор, направивший дело в суд, оставил без изменения избранные меры пресечения — залог и заключение под стражу.

Певцу грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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