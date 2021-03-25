Пассажир метро избил полицейского, который остановил его для проверки документов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, метро Орехово Карта всех событий

На станции метро «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метрополитена полицейский остановил одного из пассажиров, чтобы проверить документы. В ответ на просьбу правоохранителя мужчина набросился на стража порядка с кулаками. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в четверг, 25 марта.

По данным ведомства, неадекватный пассажир несколько раз ударил правоохранителя по корпусу и голове. На помощь коллеге пришли полицейские. Они скрутили агрессора и доставили в отделение.

В пресс-службе уточнили, что напавший мужчина лишь повредил форму правоохранителя, оторвав карманы на бушлате.

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