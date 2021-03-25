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Пассажир метро избил полицейского, который остановил его для проверки документов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пассажир метро избил полицейского, который остановил его для проверки документов

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, метро Орехово Карта всех событий

На станции метро «Орехово» Замоскворецкой линии Московского метрополитена полицейский остановил одного из пассажиров, чтобы проверить документы. В ответ на просьбу правоохранителя мужчина набросился на стража порядка с кулаками. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в четверг, 25 марта.

По данным ведомства, неадекватный пассажир несколько раз ударил правоохранителя по корпусу и голове. На помощь коллеге пришли полицейские. Они скрутили агрессора и доставили в отделение.

В пресс-службе уточнили, что напавший мужчина лишь повредил форму правоохранителя, оторвав карманы на бушлате.

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