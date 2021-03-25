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Мужчина зарезал гражданскую супругу на востоке Москвы
Фото: mos.ru

Мужчина зарезал гражданскую супругу на востоке Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Халтуринская улица, 8 Карта всех событий

Убийство на бытовой почве произошло на востоке Москвы. Мужчина, поссорившись с гражданской женой, несколько раз ударил ее ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в четверг, 25 марта.

Инцидент произошел по адресу улица Халтуринская, дом 8. По словам источника «ВМ», москвич нанес гражданской жене не менее восьми ударов ножом. От полученных травм девушка скончалась на месте.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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