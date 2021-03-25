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Грузовик загорелся на Третьем транспортном кольце
Фото: Moscow-Live

Грузовик загорелся на Третьем транспортном кольце

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в правой полосе загорелся грузовик. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Уточняется, что инцидент произошел в районе Проектируемого проезда № 3813.

— Возгорание ликвидировано. Движение осуществляется по левой полосе, — говорится в сообщении.

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ТТКДТПгрузовик
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