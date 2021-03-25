Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение на Хорошевском шоссе восстановили после инцидента с горящим автомобилем
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение на Хорошевском шоссе восстановили после инцидента с горящим автомобилем

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 25Ак1Карта всех событий

В столице восстановили движение транспорта на Хорошевском шоссе после перекрытия из-за горящего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 25 марта.

Ранее сообщалось, что на проезжей части Хорошевского шоссе загорелся легковой автомобиль.

— Движение по левой полосе в сторону ТТК восстановлено, — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что движение транспорта также восстановили по правой полосе в сторону кольца.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве.

Читайте также: Три человека пострадали в результате ДТП на Иловайской улице в Москве

автомобиль загорелсявосстановили движениеДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте