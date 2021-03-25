Движение на Хорошевском шоссе восстановили после инцидента с горящим автомобилем

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Хорошёвское шоссе, 25Ак1 Карта всех событий

В столице восстановили движение транспорта на Хорошевском шоссе после перекрытия из-за горящего автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в четверг, 25 марта.

Ранее сообщалось, что на проезжей части Хорошевского шоссе загорелся легковой автомобиль.

— Движение по левой полосе в сторону ТТК восстановлено, — говорится в сообщении.

Позднее стало известно, что движение транспорта также восстановили по правой полосе в сторону кольца.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на Калужском шоссе в Москве.

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