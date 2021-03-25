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«Какая большая!»: Нюша опубликовала трогательное фото с дочкой
Фото: Официальная страница Нюши в Instagram

«Какая большая!»: Нюша опубликовала трогательное фото с дочкой

Полина Долганова

Звезды

Певица Нюша опубликовала милое фото со своей дочкой Симбой. Счастливые лица мамы и малышки не оставили равнодушными поклонников звезды.

На фото певица сидит за столиком с дочкой на руках. При это девочка корчит забавные рожицы.

— Этот набор эмоций уже нельзя игнорировать! — подписала фото Нюша.

Новая публикация пришлась по душе пользователям Сети.

«Красивые!»; «Какая прикольная!»; «На вас похожа», — написали они под фото в Instagram.

Фотография не оставила равнодушной и коллегу Нюши — певицу Риту Дакоту.

«Какая большая!» — оставила комментарий звезда.

Напомним, певица Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в январе 2017 года. Меньше чем через год у пары родилась дочь. Ее назвали необычным именем Симба.

Читайте также: Супруг Нюши показал откровенное фото певицы в постели

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