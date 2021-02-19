Супруг Нюши показал фото певицы в постели

Нюша с мужем отдыхали на Мальдивах / Фото: Instagram / nyusha_nyusha

Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов отдыхали на Мальдивах. Они делились снимками на своих страницах в социальной сети. В разделе Stories в Instagram у избранника артистки появилось фото, на котором он запечатлел Нюшу в постели с обнаженной спиной.

Певица выглядит очень эффектно и романтично.

Фото: instagram.com/igorsivovv/

Звездная семья отдыхала на Мальдивах с дочкой Симбой и сыном Сивова от первого брака. Сейчас они уже вернулись в Москву, муж певицы показал подписчикам кадры с борта самолета, где вся семья летит домой.

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