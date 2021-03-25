Праздник «Пернатый выходной» пройдет в Биологическом музее

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Международный день птиц в воскресенье, 4 апреля, отметят в Биологическом музее. Гости праздника «Пернатый выходной» узнают, какая птица первой возвращается с зимовки в среднюю полосу, почему трясогузку называют «ледоломкой», и какие еще птицы встречаются в наших краях.

О многообразии пернатых расскажут сотрудники «Мосприроды», а научные сотрудники музея научат различать птиц по голосу, покажут перья, кладки и гнезда. Посетителей ждут викторины «Чье перо?» и «Угадай птицу».

На празднике можно будет смастерить «пернатую» поделку в технике оригами, которая раскроет особенности птичьего полета; посоревноваться в меткости на состязаниях «Накорми пингвина»; а также узнать о том, как птицы опыляют цветы.

Посетители с «птичьей» фамилией смогут пройти в музей по льготному билету.

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