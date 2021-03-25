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«Здесь должен работать психиатр»: Дробыш объяснил, в чем его обвиняет Самбурская
Фото: Youtube/Super

«Здесь должен работать психиатр»: Дробыш объяснил, в чем его обвиняет Самбурская

Виктория Федотова

Звезды

Продюсер Виктор Дробыш внес ясность в вопросе о скандале с актрисой и певицей Анастасией Самбурской. Она попросила работать его вместе с продюсером, различные опыты в разных жанрах не увенчались успехом, после чего артистка решила выступать в жанре шансона. Самбурская обвинила его в том, что он не выполнил своих обязанностей продюсера.

— Она жила с этими песнями и выросла в этой обстановке, она поет, и ей веришь. Чтобы ее восприняла публика, а она жесткая, требовательная, мы сделали ей дуэт с шансонье Владиславом Медяником. Она получила премию «Прорыв года» на радио «Шансон». Я думаю, что я как продюсер свой долг выполнил, — отметил продюсер.

После этого началась концертная деятельность певицы, и после подсчетов гонораров Самбурская поняла, что будет получать немного, поэтому отказалась выступать. При этом она не платила Дробышу за раскрутку.

— Я вложил 12,5 миллиона рублей — не так много и не так мало. Когда человек становится чуть более известным и чувствует запах денег, вокруг него появляются люди, которые готовы с ним поработать. Первое, что они говорят, — что сделают лучше, чем Дробыш. Бесстыдству нет границ: проиграв суд, она умудрилась сказать, что она его выиграла, — объяснил Дробыш.

По его словам, Самбурская расторгла контракт, поскольку она была якобы обманута как потребитель. Продюсер не считает, что с певицей можно договориться, а «ждать от нее можно какого-то неожиданного выхода из-за печки». Говоря об агрессии, Дробыш предположил, что «это проблемы, которые пришли к ней из детства, и здесь должен работать психиатр».

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеНастасья СамбурскаяВиктор Дробыш
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