«Похоже на поджог»: Тулеев назвал свою версию пожара в «Зимней вишне»

Траур в память о жертвах пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня» в Москве на Манежной площади / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, потерявшей в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» 11-летнюю племянницу и подавший после трагедии в отставку, выдвинул свою версию произошедшего. Он считает, что причиной пожара мог быть поджог. Об этом политик сообщил в своем Instagram-аккаунте.

25 марта исполняется три года со дня чудовищной трагедии, произошедшей в городе Кемерово. Тогда во время пожара в торговом центе «Зимняя Вишня» погибли 60 человек, из которых 37 детей.

Аман Тулеев, который на тот момент возглавлял Кемеровский регион, признался, что до сих пор размышляет по поводу причины трагедии.

— Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение, — написал Тулеев.

К такому выводу его подтолкнул тот факт, что пламя в кратчайший срок охватило все здание, а температура возгорания оказалась около 700 градусов.

Он подчеркнул, что не имеет реальных доказательств названной версии.

Продолжая размышлять на тему пожара, политик отметил, что здание торгового центра напоминало «специально выстроенную ловушку», ведь кинозалы находились на верхнем этаже, а двери оказались наглухо закрытыми. При этом сигнализация в помещении не работала, а вентиляция дула не наружу, а внутрь здания, что способствовало распространению пламени.

— Следственные органы дадут ответы, — заключил Тулеев.

Он признался, что после трагедии стал объектом травли. По его словам, его продолжают поливать грязью до сих пор. Тулеев отметил, что пережить этот непростой период в жизни ему помогла поддержка со стороны коллег и близких. В частности, ее оказал бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

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