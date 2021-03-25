Более 30 парковочных мест выставили на торги возле Останкинской башни
В подземном паркинге жилого дома 10 на улице Академика Королева на открытый электронный аукцион выставили машино-места. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.
35 парковочных мест расположены в районе телецентра «Останкино», в жилом комплексе.
— Подземный паркинг имеет удобный выезд на основные городские магистрали. В нескольких минутах ходьбы — комплекс зданий телецентра, музей-усадьба «Останкино» и одноименный парк, — рассказал руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Отмечается, что объекты располагаются в многоуровневых и подземных паркингах.
Собственники жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машиномест.
Уточняется, что вышедшие на открытый аукцион машино-места на улице Академика Королева изначально были предложены местным жителям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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