Более 30 парковочных мест выставили на торги возле Останкинской башни

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Россия, Москва, улица Академика Королёва, 10 Карта всех событий

В подземном паркинге жилого дома 10 на улице Академика Королева на открытый электронный аукцион выставили машино-места. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

35 парковочных мест расположены в районе телецентра «Останкино», в жилом комплексе.

— Подземный паркинг имеет удобный выезд на основные городские магистрали. В нескольких минутах ходьбы — комплекс зданий телецентра, музей-усадьба «Останкино» и одноименный парк, — рассказал руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Отмечается, что объекты располагаются в многоуровневых и подземных паркингах.

Собственники жилья по договорам социального найма имеют преимущественное право приобретения машиномест.

Уточняется, что вышедшие на открытый аукцион машино-места на улице Академика Королева изначально были предложены местным жителям, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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