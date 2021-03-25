Москино покажет ретроспективу «Дрессировщики жуков»

Фото: pixabay.com

Кинотеатры сети Москино подготовили для москвичей забавную программу. С 3 по 28 апреля в кинотеатрах «Сатурн», «Искра» и «Спутник» пройдет ретроспектива «Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации от Старевича до наших дней». Мероприятие приурочено к выходу новой книги-сборника «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию», посвященной жизни и творчеству режиссера.

Владислав Старевич известен как отец отечественной анимации, придумавший покадровую технику съемок. Его уникальные кукольные мультфильмы «Прекрасная Люканида», «Стрекоза и муравей», «Месть кинематографического оператора» поразили зрителей Царской России и европейских стран и продолжают удивлять даже сегодня, в эпоху компьютерных технологий.

В программе будут показаны сохранившиеся мультфильмы Владислава Старевича, советская классика и современная анимация. Это мультфильмы, авторы которых вдохновлялись наследием Старевича: от «Путешествия муравья» Эдуарда Назарова до «Букашек» Михаила Алдашина, от «Бабочки» Андрея Хржановского до «Гагарина» Алексея Харитиди, от «Букашки-путешественница» Станислава Соколова до «Коровки» Марины Карповой.

Участие в программе бесплатное по регистрации на сайте Москино.

Читайте также: Кинопрограмма «Великие итальянцы» пройдет в кинотеатре «Вымпел»