Врач объяснил, в каком случае санитайзер может привести к смерти

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Компания из США обнаружила в санитайзерах вещество бензол, которое может вызывать рак. Из 260 бутылок от 168 торговых марок 17 процентов содержали определяемый уровень бензола. Врач-терапевт, доктор медицинских наук, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» объяснил, в каком случае санитайзер может привести к смерти.

— Чтобы полностью стерилизовать кожу, нужно хорошенько отмокать в санитайзерах. Нет ничего плохого в этих антибактериальных средствах. Микробы появятся через 15 секунд. Проблема в тотальной обработке тела, когда мы выносим всех резидентов, а обработка рук не криминальна. Хирург обрабатывает руки перед операцией от 15 до 45 минут, но стопроцентной стерильности нет, — заявил медик.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Осторожно, санитайзер

По его словам, опасность для жизни санитайзеры могут нести только в том случае, если человек долгое время работает на их производстве, постоянно дышит парами и контактирует с ними.

— Если мы его не пьем и не вдыхаем, то никой опасности антисептик не несет. Чтобы он всасывался в кожу, нужно постоянно с ним контактировать, а обнаружив канцероген бензол, его просто сняли с продажи. Бытовые антисептики производятся на основе изопропилового спирта, мы используем их в медицине, — подытожил Звонков.

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