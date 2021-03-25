Астрологи выяснили, какой будет последняя неделя марта для каждого знака зодиака

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Астрологи рассказали, какой станет последняя неделя марта для каждого из знаков зодиака. Об этом сообщил портал New Inform.

К примеру, Овнам звезды советуют помнить о том, что не всегда их новаторские идеи будут восприниматься окружающими должным образом. Не стоит заставлять людей идти у себя на поводу, так как это только испортит взаимопонимание. При этом последняя неделя месяца обещает быть для Овнов веселой, им не нужно будет думать о финансах.

Тельцам в последние дни марта нужно поменять привычный уклад жизни. Так у них получится реализовать предоставленные им шансы. Однако придется пожертвовать собственным временем. Представителям данного знака нужно будет научиться воспринимать намеки и понимать невербальный язык. Тогда они не окажутся в нелепой ситуации.

Близнецам в этот период предстоит пожинать плоды собственных усилий. Все будет хорошо, если человек подходил к работе с ответственностью. Однако если он не прилагал необходимых усилий, то исправить что-либо не получится. Выходом станут признание собственных ошибок и подготовка к новым свершениям, которые ждут Близнецов в апреле. На работе придется забыть о комфорте: в конце марта нужно будет сделать особенно много дел. При этом успешное ее выполнение может принести повышение оклада.

У Раков все будет идти своим чередом, в том числе и в профессиональной сфере жизни. Звезды обещают им большую нагрузку, однако все задания будут знакомыми и паники не вызовут. Затраченные усилия будут вознаграждены финансами. Поэтому желающие побалуют себя хорошими покупками. Эта неделя сулит Ракам приятные знакомства.

Львов-одиночек в конце марта ждет несколько романтических знакомств. Конечно, они не будут иметь серьезного продолжения, однако представители этого знака смогут хорошо провести время. Семейным Львам лучше усмирить свой нрав, иначе они поругаются с партнером. Нужно быть аккуратными в вопросе собственного здоровья. Лучше не переутомляться.

Реализовать свои планы, которые откладывались на потом, в указанное время получится у Дев. Помимо этого, они смогут легко разрешить давние споры. При этом в карьере лучше умерить свой пыл. Не стоит начинать что-то новое. В любовных отношениях будет, как в поговорке: «То густо, то пусто».

Не самый легкий период наступит для Весов. Они будут думать, что окружающие хотят только одного: обидеть или оскорбить их. Звезды рекомендуют им не заострять внимание на конфликтах. В противном случае можно испортить отношения с друзьями и близкими. При этом на работе Весы смогут сбавить обороты и немного отдохнуть.

Резко захотят изменить жизнь Скорпионы. Звезды будут благоволить авантюристам и смельчакам этого знака. Им можно будет спокойно менять работу или страну проживания. При этом не будет стабильности в финансах, однако в кошельке будут деньги, необходимые для удовлетворения первичных потребностей.

Стрельцы должны прекратить потакать собственным капризам. Иное поведение может привести к потере крупной суммы денег в азартных играх. На работе им могут повысить уровень дисциплины и ответственности. Однако последняя неделя марта обещает Стрельцам присутствие финансов. Разумная экономия позволит им накопить на что-то дорогостоящее или сделать долгожданный ремонт.

Для Козерогов главной проблемой станет постоянный стресс. Близкие могут начать воспитывать представителей данного знака. В денежном плане Козерогов не ожидает стабильность. Есть вероятность, что придется одолжить небольшую сумму у друзей. Еще один не менее серьезный риск будет связан со здоровьем. Лучше быть аккуратным, чтобы не получить травму.

Водолеям в конце марта стоит проявить усидчивость. Так они точно достигнут запланированных результатов. При этом им нужно придерживаться разумности в строгих расчетах. Это означает, что не надо пытаться использовать друзей в корыстных целях. В личной жизни также не стоит ждать особых успехов, лучше сделать небольшой тайм-аут.

В последнюю неделю месяца наконец-то могут расслабиться Рыбы. Им можно положиться на свою счастливую звезду. Особенно этот период благоприятен для бизнесменов. Они могут даже взять кредит, чтобы расширить собственный бизнес. Звезды обещают, что Рыбы смогут хорошо подзаработать. При этом им следует остерегаться малознакомых партнеров.

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