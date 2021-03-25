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Психолог пояснила, как женщинам нужно относиться к термину «старородящая»
Фото: pixabay.com

Психолог пояснила, как женщинам нужно относиться к термину «старородящая»

Елена Фролова

Здоровье

Термин «старородящая» начали использовать очень давно, когда девушки становились матерями в 18-летнем возрасте, а к 30 годам они могли быть уже многодетными. Как к этому слову нужно относиться сейчас, рассказала психолог, эксперт по женской самооценке Маргарита Ковальчук.

По ее словам, само по себе понятие «старородящая» устарело и не имеет актуальности. Медики лояльно относятся к тем, кто планирует родить после 30. Вопрос только в здоровье.

— Если женщина уверена в том, что ее организм сможет вынести подобные изменения, то возраст не страшен, сейчас это не имеет особого значения. Но если она живет в каких-то фантазиях и в 40 лет приходит рожать, а у нее буквально «сыплется» весь организм, то тут и правда бывают проблемы, — объяснила Маргарита Ковальчук.

Со временем в организме происходят разные изменения, которые потом могут привести к каким-либо заболеваниям. Во время планирования будущего ребенка женщина в любом возрасте должна понимать, что если с ее здоровьем все хорошо, то к ней не будет неправильного отношения, отмечает ФАН.

Психолог также напомнила, что термин «старородящая» появился в далеком прошлом, когда уровень медицины был гораздо ниже. Тогда женщина не могла проходить те обследования, которые ей предлагаются сейчас.

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