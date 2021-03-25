Анатолий Вассерман открывает бесплатную академию для москвичей

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Новый образовательный проект «Академия Вассермана» начнет работать в пятницу, 26 марта. Об этом сообщает пресс-центр академии.

Концепция академии — предложить людям инструменты для саморазвития и самосовершенствования, которые связаны с интеллектуальными играми.

— В основу моей методики легли семь условий интеллектуального успеха: воспринимать мир как единое целое; учиться видеть причинно-следственные связи, расширять границы знаний, развивать мышление, улучшать память, выделять важное и переключать мозг на разные задачи. Приобрести эти навыки можно при условии регулярных тренировок, которые предлагает «Академия Вассермана», — рассказал Анатолий Вассерман.

Обучение на онлайн-платформе wasserman.su бесплатное. После регистрации пользователи могут составить свой личный «Индекс Вассермана». Он будет рассчитан на основании результатов тестов, логических задач, достижений и активности на платформе.

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