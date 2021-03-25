Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анатолий Вассерман открывает бесплатную академию для москвичей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Анатолий Вассерман открывает бесплатную академию для москвичей

Юлия Зименко

Образование

Новый образовательный проект «Академия Вассермана» начнет работать в пятницу, 26 марта. Об этом сообщает пресс-центр академии.

Концепция академии — предложить людям инструменты для саморазвития и самосовершенствования, которые связаны с интеллектуальными играми.

— В основу моей методики легли семь условий интеллектуального успеха: воспринимать мир как единое целое; учиться видеть причинно-следственные связи, расширять границы знаний, развивать мышление, улучшать память, выделять важное и переключать мозг на разные задачи. Приобрести эти навыки можно при условии регулярных тренировок, которые предлагает «Академия Вассермана», — рассказал Анатолий Вассерман.

Обучение на онлайн-платформе wasserman.su бесплатное. После регистрации пользователи могут составить свой личный «Индекс Вассермана». Он будет рассчитан на основании результатов тестов, логических задач, достижений и активности на платформе.

Читайте также: Вассерман собрался баллотироваться в Госдуму

Анатолий ВассерманобразованиеМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как защитить страну: мистические совпадения 80 лет спустя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Упс, Гарри и Меган уличили во лжи

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кому помешала выставка трупов

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте