Депутат Мосгордумы Гусева: Тенденции развития московской экономики внушают оптимизм

Фото: duma.mos.ru/ru

Существующие тенденции развития экономики Москвы внушают оптимизм. Соответствующее мнение в беседе с журналистами агентства городских новостей «Москва» выразила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— Пандемия коронавируса стала тяжелым испытанием, в том числе и для Москвы. Больше года назад, когда стала понятна серьезность положения, в столице был создан Центр поддержки экономики Москвы, целью которого стало оперативное взаимодействие с бизнесом и помощь предпринимателям. Именно на основе предложений бизнеса столичным правительством были сформированы четыре антикризисных пакета поддержки, значительно смягчившие удар пандемии в прошлом году. Тем не менее ущерб экономике был нанесен достаточно сильный — так, в сфере торговли и услуг деловая активность снизилась в два раза. И все-таки после двухмесячного локдауна экономика города сохранилась на 75–80 процентов — прежде всего за счет подбора оптимального режима ограничений и значительной поддержке бизнеса со стороны федерального и городского бюджетов, — сказала Людмила Гусева.

Депутат столичного парламента напомнила, что по итогам решений, принятых в апреле 2020 года, общий объем поддержки экономики из столичного бюджета в рамках четырех пакетов составил 85 миллиардов рублей, из которых 43 миллиарда — отсрочки по платежам, 35 миллиардов — прямые меры поддержки, 7 миллиардов — субсидирование платежей для тех отраслей, которые признаны пострадавшими.

— В этом Москва оказалась эффективнее многих мегаполисов мира, что было признано на международном уровне уже летом прошлого года: по результатам исследования Ernst&Young, действия правительства Москвы, направленные на стабилизацию экономики, стали самыми эффективными по сравнению с такими городами, как Нью-Йорк, Лондон, Париж. Москва вошла в топ мировых мегаполисов, проводивших наиболее эффективную экономическую политику в период пандемии коронавируса: при подсчете учитывались ситуация на рынке труда, восстановление экономической активности и готовность цифровой инфраструктуры, — добавила Людмила Гусева.

Людмила Гусева также отметила, что коронавирус стал действительно серьезным испытанием для столичной экономики, однако сейчас даже у скептиков остается мало сомнений в ее прочности.

— Это подтверждается и цифрами статистики 2020 года: даже в пандемию продолжился рост объемов несырьевого неэнергетического экспорта Москвы (большой вклад в это, в частности, внес Московский экспортный центр, созданный правительством города). Одной из магистральных целей развития экономики столицы остается диверсификациябюджетных доходов, и в этом также достигнуты успехи — в частности, именно устойчивость и диверсифицированность экономики позволили АКРА присвоить Москве наивысший среди российских регионов кредитный рейтинг. В бюджете города на 2021—2023 годы удалось сохранить программы развития и усилить социальную составляющую. Мы уже знаем, какое неблагодарное дело давать прогнозы в нынешней ситуации, но существующие тенденции развития московской экономики действительно внушают осторожный оптимизм, — подытожила Людмила Гусева.

Читайте также: Мэр Москвы рассказал, продлят ли ограничения по коронавирусу на 2021 год