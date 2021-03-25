Первые вестники тепла прилетели в Санкт-Петербург

Фото: https://pixabay.com/ru

Одни из самых известных и узнаваемых весенних птиц – пигалицы, или чибисы – вернулись в Санкт-Петербург. Обычно возвращение этих птиц происходит во второй половине марта, когда снег еще не успел растаять. Об этом сообщил кандидат биологических наук, журналист Павел Глазков.

— Данных пернатых уже можно увидеть деловито расхаживающими вдоль дорог. По своему размеру они схожи с голубями. Отличительная черта — высокие лапки. На фоне серой травы птиц легко различить по контрастной черно-белой окраске, — объяснил Павел Глазков.

При этом он добавил, что те люди, которые смогут рассмотреть чибиса вблизи или в бинокль, заметят, что перья у него имеют удивительной красоты зеленоватый металлический отлив. Самцы привлекают своих дам брачными полетами с переворотами в воздухе, а также громкими протяжными криками, отмечают «Невские новости». По мнению эксперта, эти птицы издают звук, схожий с фразой: «Чьи вы». Отсюда и еще одно название птиц – чибисы.

Читайте также: Стриж с весною прилетит. Какие пернатые скоро вернутся с зимовки