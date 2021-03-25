XVI Форум-выставка «Госзаказ–2021» стартовал в Москве

Фото: Пресс-служба Форум-выставка «Госзаказ-2021»

В Москве начал работу XVI Всероссийский форум-выставка «Госзаказ-2021». Ключевыми темами деловой программ форума является реформирование системы закупок и поддержка отечественных товаропроизводителей в России. Пленарное заседание форума открыл вице-премьер РФ Юрий Борисов, который отметил, что изменения законодательства в области госзакупок — серьезная поддержка отечественных компаний.

— Правительство на протяжении последних лет работает над мерами поддержки отечественных производителей. Мы должны дать им шанс улучшить свою экономику за счет выпуска конкурентоспособной продукции, — рассказал Борисов.

На пленарном заседании второго дня «Оптимизационный» законопроект: эволюция или революция?» будет рассмотрена возможная финальная версия закона, а также варианты его использования на практике. Еще одной из важных тем, которая будет обсуждаться – диверсификация оборонных предприятий. К обсуждению этого вопроса будет привлечено рекордное количество отраслевых экспертов. На Форуме будет представлена экспозиция предприятий ОПК, которая в этом году занимает значительную часть выставочного пространства.

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