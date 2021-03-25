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Мама стилиста Рогова объяснила, что ей не нравится в одежде сына
Фото: instagram.com/alexandrrogov

Мама стилиста Рогова объяснила, что ей не нравится в одежде сына

Виктория Федотова

Звезды

Мама популярного стилиста Александра Рогова Любовь Рогова в разговоре с сыном объяснила, что ей не нравится в одежде сына.

— Не всегда нравится ребячество, не соответствующее твоему возрасту. Когда мы с тобой шопинг делали, я пыталась последние средства потратить и приодеть тебя, сыночек. Такой обездоленный был в рваных штанишках, — объяснила Любовь Анатольевна.

Рогов отметил, что эти «рваненькие штанишки» были самыми дорогими шортами в его гардеробе.

— Я тогда не понимала, что это дорого, — пояснила мать стилиста.

Видео опубликовано на YouTube.

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