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Иран нанес удар по грузовому судну израильской компании
Фото: facebook.com/OPEC

Иран нанес удар по грузовому судну израильской компании

Анастасия Волоснова

В мире

Иран атаковал грузовое судно, которое принадлежало израильской компании XT Management. Об этом рассказали на 12 канале израильского телевидения.

Судно принадлежит израильской компании XT Management, офис которой расположен в Хайфе. Владельца компании уведомили о случившемся.

— Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракета повредила судно во время атаки. Однако контейнеровоз продолжил свой путь в порт назначения, несмотря на нападение. В Индии судно планируют отремонтировать.

В силовых органах Израиля изучают, не открыл ли Иран против страны в море новый фронт, сообщает РИА Новости.

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