Иран нанес удар по грузовому судну израильской компании
Иран атаковал грузовое судно, которое принадлежало израильской компании XT Management. Об этом рассказали на 12 канале израильского телевидения.
Судно принадлежит израильской компании XT Management, офис которой расположен в Хайфе. Владельца компании уведомили о случившемся.
— Контейнеровоз, следовавший из Танзании в Индию с грузом, ранним утром был поражен ракетой, выпущенной иранскими военными в Аравийском море, — говорится в сообщении.
Уточняется, что ракета повредила судно во время атаки. Однако контейнеровоз продолжил свой путь в порт назначения, несмотря на нападение. В Индии судно планируют отремонтировать.
В силовых органах Израиля изучают, не открыл ли Иран против страны в море новый фронт, сообщает РИА Новости.
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