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Алексей Немов и Кирилл Сарычев готовят Москву к лету вместе с проектом «Спортивные выходные»
Фото: Пресс-служба мероприятия

Алексей Немов и Кирилл Сарычев готовят Москву к лету вместе с проектом «Спортивные выходные»

Юлия Зименко

Спорт

С приближением плюсовых температур и перспективы расставания с объемными пуховиками вопрос «хорошей формы» становится более актуальным, поэтому все больше любителей спорта присоединяются к третьему сезону проекта «Спортивные выходные».

В онлайн-тренировках в Zoom и YouTube продолжают участвовать известные артисты и спортсмены.

В ближайший уик-енд в студии проекта появятся сразу два популярных спортсмена. 27 марта в 12:00 тренировку по софт-фитнесу проведет известный во всем мире российский пауэрлифтер и тяжелоатлет Кирилл Сарычев. Участникам тренировки предстоит узнать, сможет ли человек, выжимающий 335 кг от груди, перестроиться в режим «софт», и вместе с Кириллом выполнить серию упражнений для общего укрепления мышц всего тела.

28 марта, также в 12:00, легендарный гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов примет участие в функциональной тренировке. Вместе с тренерами «Спортивных выходных» Алексей продемонстрирует, как с помощью простых упражнений поддерживать себя в хорошей форме. Создатели проекта уверены, что спортсмену такого уровня точно можно доверять в подобных вопросах.

«Спортивные выходные» — проект Департамента спорта города Москвы и центров госуслуг «Мои документы» при поддержке АНО «Московский спорт».

В рамках проекта москвичи могут заниматься любимым видом спорта онлайн с профессиональными тренерами. Занятия абсолютно бесплатны, достаточно просто зарегистрироваться на сайте sportsweekend.ru.

Доступны также индивидуальные занятия в Zoom. Все тренировки можно посмотреть на канале проекта в Youtube в прямом эфире или позже в записи. «Спортивные выходные» предоставляют москвичам широкий выбор видов спорта, среди которых йога, пилатес, функциональные тренировки, несколько разновидностей спортивных танцев.

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