Устройства для проверки масок и термометрии установят в спортивных школах Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В спортивных школах Москвы установят биометрические терминалы, которые проверяют наличие маски и измеряют температуру. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил директор ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий подготовки сборных команд» Москомспорта Дмитрий Климов.

По его словам, на портале госзакупок опубликована конкурсная документация на оказание услуг по установке 55 гибридных биометрических терминалов и их интеграции с уже действующими системами доступа. Подобная технология дает возможность измерить температуру и определить наличие маски перед допуском на спортивные объекты. Это позволит обеспечить безопасность спортсменов и тренеров.

Климов отметил, что практика установки подобных терминалов не имеет отношения к действующей с 2017 года системе распознавания лиц, сообщает РИА Новости.

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