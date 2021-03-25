Подземный пешеходный переход через улицу Наметкина ввели в эксплуатацию

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Россия, Москва, улица Намёткина Карта всех событий

На юго-западе столицы введен в эксплуатацию подземный пешеходный переход через улицу Наметкина. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).

Объект находится в районе улицы Профсоюзная, дом 64, корпус 2 и дома 68, корпус 1 в районе Обручевский. Длина прохожей части тоннеля составляет более 32 метров, ширина — свыше 4 метров, а высота — 2,35 метра.

Переход оборудован двумя лестничными сходами с колясочными спусками и двумя лифтами для маломобильных пешеходов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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