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Строительство семи школ в Подмосковье ведется с опережением графика
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Строительство семи школ в Подмосковье ведется с опережением графика

Елена Фролова

Образование

Строительство семи школ на территории Московской области ведется с опережением графика. Все они будут введены в эксплуатацию к сентябрю 2021 года. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на министра строительного комплекса региона Владимира Локтева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов во вторник, 9 марта.

— Мы проанализировали темпы возведения образовательных организаций со сроком ввода до 1 сентября. На сегодняшний день видно, что у нас с опережением графика идут семь школ, которые будут открыты к 1 сентября, а четыре школы у нас находятся в графике, — рассказал Владимир Локтев.

Он также добавил, что всего до конца декабря текущего года планируется ввести в эксплуатацию 12 общеобразовательных учреждений.

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