Более 2,7 миллиарда рублей сэкономили пассажиры Мострансавто за счет оплаты картами

Фото: mostransavto.ru / Официальный сайт Мострансавто

С марта 2018 года пассажиры Мострансавто сэкономили более 2,7 миллиарда рублей за счет оплаты банковскими картами и гаджетами. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что на 2021 год приходится 15 процентов экономии от общей суммы. С начала этого года банковскими картами и гаджетами в Московской области было оплачено 20 миллионов поездок.

По данным Мострансавто, чаще всего проезд подобным образом оплачивают в автобусах, которые обслуживают Королев, Химки и Подольск, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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