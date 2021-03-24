Более 25 тысяч пациентов развезли автобусы Мострансавто с начала пандемии

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Автобусы Мострансавто развезли свыше 25 тысяч пациентов по домам и больницам с начала пандемии COVID-19. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство транспорта.

— С весны 2020 года Мострансавто отвезло до домов и больниц более 25,4 тысячи пациентов. Было выполнено около 5500 рейсов по доставке граждан в другие лечебные учреждения и до мест проживания, — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что автобусы выезжали на маршруты в Подольске, Талдоме, Ногинске, Мытищах, Солнечногорске, а также других городах области. Специалисты в каждом из транспортных средств малого, среднего и большого классов регулярно проводили дезинфекцию.

— Перевозка пациентов проводилась с конца апреля прошлого года по начало марта текущего, — уточнили в министерстве.

Вместе с тем автобусы Мострансавто были задействованы в перевозках медицинского персонала Подмосковья.

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