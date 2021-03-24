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Еще 8861 случай COVID-19 выявили в России за минувшие сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 8861 случай COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 8861 случай коронавируса выявили в 85 регионах России за последние сутки. Об этом рассказали в Telegram-канале оперативного штаба в среду, 24 марта.

Среди новых пациентов с коронавирусом 12,2 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончался 401 пациент с коронавирусом, полностью вылечились 10 355 человек.

Еще 8861 случай COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице выявили 1431 новый случай заболевания.

Еще 8861 случай COVID-19 выявили в России за минувшие суткиФото: Стопкоронавирус.рф

С начала пандемии в России зафиксировали 4 483 471 случай COVID-19. За весь период в стране вылечились 4 098 400 человек, скончались 96 219 пациентов с коронавирусом.

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